نتنياهو: إسرائيل ستضمن عودة عشرات الآلاف من سكان الحدود الشمالية إلى ديارهم

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستضمن عودة عشرات الآلاف من سكان مناطق الحدود الشمالية إلى ديارهم.



وأضاف في بيان مصور قصير: "قلت ذلك من قبل، سنعيد مواطني الشمال إلى ديارهم بأمان وهذا بالضبط ما سنفعله".