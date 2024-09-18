اجتماع أميركي-فرنسي-ألماني-ايطالي-بريطاني الخميس في باريس لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط

يجتمع ممثلون للدبلوماسية الأميركية والفرنسية والالمانية والايطالية والبريطانية الخميس في باريس لمناقشة الوضع في لبنان ومصير المفاوضات من أجل هدنة في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الاربعاء.



ويأتي الاجتماع غداة زيارة سريعة قام بها وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن للقاهرة في محاولة لإحياء المفاوضات حول هدنة بين اسرائيل وحركة حماس، ومع موجة تفجيرات طاولت أجهزة اتصال يستخدمها عناصر حزب الله، أسفرت الثلاثاء والاربعاء عن 26 قتيلا على الاقل وأكثر من ثلاثة آلاف جريح في لبنان.