العراق يريد تعزيز التدقيق الأمني على الحدود بعد الانفجارات في لبنان



أعلن العراق الأربعاء أنه يريد تعزيز التدقيق الأمني على حدوده لتجنب "أي حالة اختراق محتملة" أو تهديد أمني لا سيما في ما يتعلق باستيراد "الأجهزة الالكترونية"، بعد التفجيرات الدامية في لبنان.



وترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأربعاء اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وجاء في بيان صادر عن مكتب السوداني "شدد المجلس على المنافذ الحدودية باتخاذ الإجراءات الضرورية والوقائية لتجنب أي حالة اختراق محتملة".



وأضاف "كذلك شدد على التدقيق الأمني على المستوردات، وبشكل مكثف قبل التعاقد عليها والتعامل مع الشركات الرصينة قبل عملية الاستيراد في ما يخص الأجهزة الإلكترونية".



كما "استمع المجلس إلى إيجاز مفصل بشأن تطورات الأحداث في الجمهورية اللبنانية، وأكد على الاستمرار في إرسال المساعدات الطبية والإنسانية لإسعاف المصابين".

