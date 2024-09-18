الصين تحض على مزيد من التعاون الاقتصادي مع بريطانيا

أعربت الصين عن استعدادها لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع بريطانيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية الأربعاء عن نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، وذلك في ظل تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد فتور دام سنوات.



وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد استأنفا الاتصالات رفيعة المستوى في آب/أغسطس بعد اجرائهما محادثة هاتفية، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها شي مع رئيس وزراء بريطاني منذ عام 2022.



كما تحدث شي الأربعاء هاتفيا مع وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز وأبلغها استعداد بكين "لتعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما"، وفقا لوكالة شينخوا للأنباء.



وقال إن الصين تريد أيضا تعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر والطب الحيوي والذكاء الاصطناعي.



من جانبها، قالت ريفز إن بريطانيا مستعدة لتعزيز التعاون مع الصين "من أجل تطوير علاقات طويلة الأمد ومفيدة للطرفين بين البلدين"، وفقا لوكالة شينخوا.