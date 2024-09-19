قراصنة إيرانيون أرسلوا رسائل إلى مشاركين في حملة إعادة انتخاب بايدن

أرسل قراصنة إلكترونيون إيرانيون خلال الصيف، رسائل إلى أشخاص مشاركين في حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن آنذاك، تحتوي على مواد غير علنية من حملة المرشح الجمهوريّ للرئاسة دونالد ترامب، وفق وكالات أميركية.



وقال مكتب التحقيقات الاتحاديّ ووكالة الأمن السيبرانيّ وأمن البنية التحتية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية في بيان مشترك: "علاوة على ذلك، واصلت الجهات السيبرانية الخبيثة الإيرانية جهودها منذ حزيران، لإرسال مواد مسروقة وغير علنية مرتبطة بحملة الرئيس السابق ترامب إلى المؤسسات الإعلامية الأميركية."



وتنفي طِهران التدخل في الانتخابات الأميركية.



ولم ترد البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق على الأمر.