بايدن يستقبل الإثنين نظيره الإماراتي لبحث أزمتي غزة والسودان

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل الإثنين نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث النزاعين في غزة والسودان، رغم المخاوف بشأن دور أبوظبي في السودان.



وخلال هذه "الزيارة التاريخية" كونها الأولى لرئيس إماراتي إلى واشنطن، سيعقد الشيخ محمد أيضا اجتماعا منفصلا مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي لخلافة بايدن.



وقال مستشار مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين إن بايدن وهاريس "سيبحثان مع الرئيس محمد بطبيعة الحال الأزمة في غزة، والدور الأساسي لدولة الإمارات العربية المتحدة في معالجة الأزمة الإنسانية هناك، وأيضا الأزمة في السودان".



وأضاف كيربي أنه في ما يتعلق بالسودان، "يتعيّن علينا جميعا أن نزيد من جهودنا لفتح طرق للمساعدات الإنسانية وفي النهاية تأمين وقف إطلاق النار".



ويأتي الإعلان عن الزيارة غدلة إصدار بايدن بيانا دعا فيه إلى استئناف المفاوضات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.



واتهم الجيش السوداني الإمارات مرارا بدعم قوات الدعم السريع التي تتهمها الولايات المتحدة بدورها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في منطقة دارفور.



وتنفي الإمارات تقديمها دعما لقوات الدعم السريع. وكانت الدولة الخليجية الغنية قد استعانت بقوات شبه عسكرية سودانية خلال عملياتها في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران.