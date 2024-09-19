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أربعة قتلى في انفجار بحقل للغاز في أوزبكستان
أخبار دولية
2024-09-19 | 01:12
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أربعة قتلى في انفجار بحقل للغاز في أوزبكستان
لقي أربعة عمّال على الأقل مصرعهم وأصيب عشرة آخرون بجروح في انفجار وقع الثلاثاء في حقل للغاز قيد الإنشاء في أوزبكستان، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.
وقالت وكالة "أوزا" الحكومية إنّ "أربعة متخصصين لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح" في الحادث الذي وقع بالقرب من بواسون (جنوب).
ويأتي هذا الحادث في أعقاب انفجار وقع في الحقل نفسه في الأول من أيلول وأدّى إلى إطلاق غاز كبريتيد الهيدروجين القاتل لمدة أسبوعين.
ويعمل نحو 7000 شخص في بناء مجمّع الغاز والكيماويات هذا.
وهذا المجمّع يبنى بتمويل أجنبي ومن المفترض أن ينتج عند إنجازه خمسة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.
أخبار دولية
انفجار
حقل للغاز
أوزبكستان
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