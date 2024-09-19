إسرائيل تقبض على أحد مواطنيها للإشتباه في تورطه في مخطط إغتيال مدعوم من إيران

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية أنها ألقت القبض على مواطن إسرائيلي للاشتباه في تورطه في مخطط اغتيال مدعوم من إيران يستهدف شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء.



وأوضحت أنه رجل أعمال له علاقات في تركيا وحضر اجتماعين على الأقل في إيران لمناقشة إمكانية اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو وزير الدفاع يوآف غالانت أو رئيس جهاز الشين بيت.