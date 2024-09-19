الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة في منطقة دونيتسك الأوكرانية

أعلنت روسيا سيطرتها على قرية جديدة في منطقة دونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا حيث تحقق قواتها مكاسب ميدانية.



وأكّدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن جيشها سيطر على قرية غيورغييفكا الواقعة بين بلدتَي مارينكا التي احتلتها موسكو نهاية 2023، وكوراخوفي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.