الاتحاد الأوروبي يخصص 160 مليون يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه سيتم تخصيص مبلغ 160 مليون يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأوكرانيا هذا الشتاء.



وأضافت أنه يجري تفكيك محطة طاقة تعمل بالوقود في ليتوانيا ليعاد بناؤها في أوكرانيا حيث تعرض 80 بالمئة من محطات توليد الطاقة الحرارية للدمار.



وقالت فون دير لاين: "نهدف إلى استعادة 2.6 جيجاوات من القدرة الإنتاجية، وهو ما يمثل 15 بالمئة من احتياجات أوكرانيا".

