هجوم جهادي في العاصمة المالية... وسقوط قتلى

خلّف هجوم جهادي في العاصمة المالية باماكو استهدف معسكرا لتدريب الشرطة العسكرية ومطارا عسكريا، أكثر من 70 قتيلا و200 جريح، وفق ما أفادت مصادر أمنية الخميس.



وأفاد مصدر أمني طالبا عدم كشف اسمه وكالة فرانس برس، بأن 77 شخصا قتلوا وأصيب 255 آخرون في الهجمات التي وقعت الثلاثاء في باماكو.

وقدرت وثيقة رسمية سرية عدد القتلى بحوالى 100 ذاكرة أسماء 81 ضحية