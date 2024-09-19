بيدرو سانشيز يدعو خلال زيارة لمحمود عباس لإسبانيا إلى "وقف التصعيد" في الشرق الأوسط

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى "وقف التصعيد" في الشرق الأوسط في تصريح أثناء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمدريد.



وقال سانشيز بعد لقاء استمر نحو ساعة مع عباس: "اليوم، خطر التصعيد يتزايد بشكل خطير مرة أخرى" في لبنان مضيفا "لذلك يجب علينا إطلاق دعوة حازمة جديدة لضبط النفس ووقف التصعيد والتعايش السلمي بين الدول، باختصار من أجل السلام".