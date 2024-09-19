رئيس الإمارات يلتقي بايدن في واشنطن في أيلول

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل رئيس الإمارات بالبيت الأبيض في 23 أيلول لتناول سبل تعزيز الاستقرار وتقليل التوتر

بالمنطقة.



وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبايدن سيناقشان أيضا تعميق التعاون في مجالات منها التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء.