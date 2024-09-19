مصر: السعودية ستضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة بخلاف وديعة البنك المركزي

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ان خطط السعودية لضخ استثمارات جديدة بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر منفصلة عن وديعة المملكة في البنك المركزي للبلاد.



وقال مجلس الوزراء المصري إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر فيما وصفها بأنها "مرحلة أولى".