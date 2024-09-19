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الخارجية الإسبانية: الهجمات على الاجهزة اللاسلكية انتهاك للقانون الإنساني الدولي
أخبار دولية
2024-09-19 | 10:59
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الخارجية الإسبانية: الهجمات على الاجهزة اللاسلكية انتهاك للقانون الإنساني الدولي
نددت وزارة الخارجية الإسبانية بالهجمات التي استهدفت أجهزة اتصالات لاسلكية يستخدمها أعضاء حزب الله.
واعتبرت في بيان أن الهجمات تشكّل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وتهدد استقرار المنطقة.
ودعت وزارة الخارجية الاسبانية "جميع الأطراف إلى ضبط النفس"، مشددة على أنه "من الضروري تجنب المزيد من تصعيد العنف وخطر الحرب المفتوحة ذات العواقب غير المتوقعة".
أخبار لبنان
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