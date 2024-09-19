وزيرا الخارجية الأميركي والفرنسي يدعوان الى التهدئة في الشرق الأوسط

دعا وزيرا الخارجية الأميركي والفرنسي في باريس جميع الأطراف إلى "التهدئة في الشرق الأوسط".وأعربا عن "قلقهما العميق" في ظل المخاوف من التصعيد بعد تفجيرات منسوبة لإسرائيل استهدفت أجهزة اتصال لعناصر حزب الله.وأشار وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى أننا "قمنا بالتنسيق لإرسال رسائل خفض التصعيد"، بينما قال نظيره الأميركي أنتوني بلينك إنه "لا نريد أن نرى أي تصعيد من أي طرف يزيد الوضع صعوبة".