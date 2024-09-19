وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن "الإجراءات العسكرية" ستتواصل ضد حزب الله

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية ضد حزب الله، رغم أن المرحلة الجديدة من القتال تتضمن مخاطر كبيرة".



واعتبر غالانت في بيان أن "في المرحلة الجديدة من الحرب هناك فرص كبيرة ولكن هناك مخاطر جمة أيضا"، ورأى أن "حزب الله يشعر بالملاحقة وسوف تستمر العمليات العسكرية".



وشدد على أن "هدفنا هو ضمان عودة سكان شمال إسرائيل بأمان إلى ديارهم. ومع مرور الوقت، سيدفع حزب الله ثمنا متزايدا".