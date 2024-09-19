وسائل إعلام محلية: 1.6 مليون يورو ثمن أجهزة البيجر مرت عبر بلغاريا قبل تحويلها إلى المجر

ذكرت قناة بي.تي.في البلغارية نقلا عن مصادر في وكالة الأمن الوطني بأن 1.6 مليون يورو مرتبطة بالهجوم بأجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) المتفجرة في لبنان مرت عبر بلغاريا قبل تحويلها إلى المجر.



وأعلنت السلطات البلغارية أن وزارة الداخلية وأجهزة أمن الدولة فتحت تحقيقا في علاقات محتملة لإحدى الشركات بالأجهزة من دون أن تذكر اسمها.



وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شركة نورتا جلوبال المحدودة ومقرها صوفيا سهلت بيع أجهزة البيجر لجماعة حزب الله.