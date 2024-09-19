الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة لا تريد أن ترى أي طرف يقوم بتصعيد هذا الصراع

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر على أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى أي طرف يقوم بتصعيد الصراع في الشرق الأوسط.



وأكد ميلر في إفادة دورية أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل ضد "الجماعات الإرهابية" بما في ذلك حزب الله ووكلاء إيران الآخرين،لافتا إلى أن أولوية واشنطن هي تهدئة الوضع.