حماس تشيد بموقف نصرالله بمواصلة "جبهة إسناد" قطاع غزة

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) موقف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الخميس بـ"مواصلة جبهة الإسناد" لقطاع غزة على الحدود الشمالية لإسرائيل، رغم تفجير أجهزة اتصال حزبه في اليومين الأخريين.



ونوّهت الحركة في بيان بتجديد نصرالله "التأكيد على الموقف المشرّف والمقدّر للمقاومة الإسلامية في لبنان في مواصلة جبهة الإسناد والدَّعم لقطاع غزَّة والضفة الغربية والقدس المحتلة وللمقاومة الفلسطينية، حتى يتوقّف العدوان النازي وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزَّة.



ورأت الحركة أن الموقف يشكل "محلَّ تقدير واعتزاز" و"صفعة في وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الفاشية، وإجهاضا لمخططاتهم في ضرب جبهة إسناد شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزّة".