الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف "نحو 30 منصة صاروخية" لحزب الله الخميس

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف "نحو 30 منصة صاروخية" وبنى تحتية عسكرية عائدة لحزب الله في جنوب لبنان الخميٍس.



وقال الجيش في بيان: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على نحو 30 منصة صاروخية وبنى عسكرية لحزب الله شملت نحو 150 فوهة إطلاق كانت جاهزة لتنفيذ عمليات إطلاق قذائف نحو إسرائيل على المدى الزمني الفوري"، مؤكدا أنه استهدف كذلك "مباني عسكرية ومستودع أسلحة".