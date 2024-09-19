البنتاغون: أميركا قلقة بشأن التصعيد في الشرق الأوسط واتفاق وقف إطلاق النار مهم

أكدت وزارة الدفاع الأميركية أنه لا يوجد أي تغيير في الموقف العسكري الأميركي في الشرق الأوسط.



وأعربت عن "قلق الولايات المتحدة بشأن التصعيد في الشرق الأوسط"، مشددة على أن "اتفاق وقف إطلاق النار مهم".



وشددت وزارة الدفاع الاميركية على أن أي هجوم من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة لن يكون مفيدا.

وفي السياق، أكد وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن في اتصالات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يواف غالانت على ضرورة "تهدئة" التوتر في الشرق الأوسط.







