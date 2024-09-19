نتنياهو يصل بشكل مفاجئ إلى وزارة الدفاع...إجتماع لعرض عدة خطط تتعلّق بالجبهة الشمالية

التصعيد الميداني الإسرائيلي يتزامن مع تصعيد في لهجة التهديدات التي عبرت عنها تسريبات صحافية إسرائيلية عن إستعدادات لعملية برية محدودة في الجنوب.



وفي هذا الإطار، وصل رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو بشكل مفاجئ إلى مقر وزارة الدفاع حيث ترأس مساءً إجتماعاً للقادة العسكريين والأمنيين. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القادة الأمنيين سيعرضون على القيادة السياسية خططاً مختلفة للجبهة الشمالية.



وقال وزير الدفاع يوآف غالنت إن المرحلة الجديدة من الحرب تنطوي على فرص، وكذلك على مخاطر جسيمة، لكنه توعد بمواصلة العلميات العسكرية ضد حزب الله الذي سيدفع ثمناً متزايداً، كما قال.