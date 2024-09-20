إسرائيل تلغي قيودًا فرضت على تجمعات سكنية في الشمال وهضبة الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه تم إلغاء أوامر تقيد الحركة والتجمعات الكبيرة صدرت مساء أمس لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان.



وفرضت تلك القيود في أعقاب بدء موجة مكثفة من الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد ظهر أمس الخميس، ما فاقم المخاوف من حدوث تصعيد خطير في الصراع المستمر منذ أشهر عبر الحدود.