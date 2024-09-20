شركة دلتا الأميركية للطيران تعلق رحلاتها المباشرة إلى إسرائيل حتى نهاية العام

أعلنت شركة دلتا الأميركية للطيران أنها ستعلق رحلاتها المباشرة بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية العام، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.



وقالت الشركة في بيان: "سيتم إيقاف رحلات دلتا بين نيويورك-جاي أف كيه وتل أبيب مؤقتا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، بسبب النزاع المستمر في المنطقة".



وأكد متحدث باسم شركة دلتا لوكالة فرانس برس أن هذا التعليق يعني وقف جميع الرحلات المباشرة لدلتا بين الولايات المتحدة وإسرائيل حتى نهاية العام.