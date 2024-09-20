تايوان تستجوب رئيس شركة أجهزة "البيجر" المرتبطة بانفجارات لبنان

استجوب ممثلو الادعاء في تايوان في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، رئيس ومؤسس شركة أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي تعرف باسم "البيجر" المرتبطة بتفجير آلاف من تلك الأجهزة في هجوم استهدف حزب الله في لبنان، ثم أطلق في وقت لاحق.



وقال رئيس شركة غولد أبولو ومؤسسها شو تشينج كوانج، إن الشركة لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم بل صنعتها شركة بي.إيه.سي، ومقرها بودابست، والتي لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.



ولم يصدر الادعاء العام في تايبه أي بيانات حتى الآن بشأن تحقيقاته في قضية غولد أبولو.

