وزير الإقتصاد التايواني: مكونات أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان لم تصنع لدينا

أكد وزير الاقتصاد التايواني اليوم الجمعة أن المكونات المستخدمة في صنع آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) التي انفجرت يوم الثلاثاء في لبنان لم تصنع في تايوان.



وقالت شركة غولد أبولو التي تتخذ من تايوان مقرًا هذا الأسبوع إنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم بل صنعتها شركة بي.إيه.سي ومقرها بودابست والتي لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.