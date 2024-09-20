تشكيل الحكومة في فرنسا "قبل الأحد" بحسب رئيسها

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه أنه يجب أن يكون لدى فرنسا حكومة جديدة "قبل الأحد"، بعدما سلّم الرئيس إيمانويل ماكرون قائمة تضم 38 وزيرا.



واجتمع المفوض الأوروبي السابق اليميني الذي كلفه ماكرون في الخامس من أيلول تشكيل الحكومة الجديدة، مع الرئيس الفرنسي في لقاء استمر 50 دقيقة مساء الأحد في قصر الإليزيه حيث عرض عليه تشكيلة حكومته، حسبما أكد مراسل وكالة فرانس برس.



وأعلن مكتب بارنييه أن "رئيس الوزراء عرض تشكيلة حكومته وتكوينها الذي يحترم التوازنات. وستُعلن قبل الأحد"، واصفا "المحادثات مع ماكرون بأنها "بناءة".



وأعلن بارنييه أن حكومته ستضم 38 وزيرا بينهم سبعة أعضاء من حزب ماكرون، وثلاثة من اليمين (الجمهوريون)، واثنان من الوسط (الحركة الديموقراطية)، واثنان من حزبا "أوريزون" و"أو دي اي" من يمين الوسط، حسبما أبلغ رئيس كتلة حزب النهضة غابريال أتال نواب كتلته التابعة لماكرون.



وفي حين رفضت شخصيات يسارية عدة المشاركة في الحكومة ستضم الحكومة يساريا مستقلا واحدا فقط.