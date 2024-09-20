الصين: مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان تنتهك مبدأ "صين واحدة"

رأى المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياو قانغ اليوم الجمعة أن مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان انتهكت بشكل خطير "مبدأ صين واحدة" الذي تنتهجه بكين وأحكام البيانات المشتركة بين الصين والولايات المتحدة.



وأشار تشانغ إلى أن بلاده قدمت احتجاجًا رسميًا للجانب الأميركي بشأن هذه المسألة.



وأعلنت الصين يوم الأربعاء عن خطوات ضد تسع شركات مرتبطة بالجيش الأميركي بسبب مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان.