مقتل العشرات في مالي خلال هجوم جماعة تابعة لتنظيم القاعدة

أفادت مصادر دبلوماسية بأن هجومًا كبيراً نفذّته جماعة تابعة لتنظيم القاعدة في باماكو عاصمة مالي هذا الأسبوع أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا، في حين لم تعلن الحكومة أي أعداد للقتلى.وهاجم مسلحون أكاديمية تدريب للشرطة والمطار يوم الثلاثاء، في استعراض لقدرتهم على شنّ هجمات في قلب العاصمة.وتخوض البلاد حربا ضد تمرد ترسخت جذوره قبل أكثر من 10 سنوات في شمالها القاحل.وقال دبلوماسيان يعملان في المنطقة، أحدهما مقيم في باماكو، أمس الخميس إن من المعتقد أن عدد القتلى تجاوز 70. ولم يتسن لرويترز التحقق من العدد بشكل مستقل.وقال دبلوماسي ثالث مقيم في المنطقة إنه يُعتقد أن الهجوم أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين، وإن المستشفيات لم تعد بها أسرة لعلاج الناجين.