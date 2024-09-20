فون دير لايين تزور كييف للبحث في "الدعم الأوروبي" لأوكرانيا قبل فصل الشتاء

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنها وصلت إلى كييف الجمعة لمناقشة "الدعم الأوروبي" لأوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء، فيما تواصل روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة في البلاد.



وكتبت على منصة "إكس": "تأتي زيارتي الثامنة لكييف مع اقتراب الموسم التي تحتاج فيها البلاد إلى التدفئة ومواصلة روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة".



وأضافت: "سنساعد أوكرانيا في جهودها الشجاعة. جئت إلى هنا لمناقشة الدعم الأوروبي".