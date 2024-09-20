جهاز الأمن البلغاري: لم يتم استيراد أو تصدير أو تصنيع بيجر من تلك التي استخدمت في هجوم لبنان

اكد جهاز الأمن البلغاري اليوم الجمعة إنه لم يتم استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) في بلغاريا من تلك التي استخدمت في هجوم لبنان.



وقالت السلطات البلغارية أمس الخميس إن وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فتحت تحقيقا في احتمال وجود صلة لإحدى الشركات ببيع أجهزة البيجر لجماعة حزب الله اللبنانية التي انفجرت هذا الأسبوع في هجوم متزامن.

