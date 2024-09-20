وزير الخارجية الايطالي: إيطاليا سترسل منظومة أخرى مضادة للصواريخ إلى أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن إيطاليا تستعد لإرسال منظومة أخرى مضادة للصواريخ من طراز (سامب-تي) إلى أوكرانيا، مؤكدا على ضرورة تجنب الانجرار إلى حرب مع روسيا.



وقال تاياني لردايو 24 "نرسل منظومة سامب-تي أخرى (منظومة مضادة للصواريخ) لحماية المستشفيات والمدارس والجامعات... لهذا البلد الذي يتعرض لهجوم من روسيا".



وأضاف "الدفاع عن أوكرانيا لا يعني إشعال حرب عالمية... نحن نساعد أوكرانيا ويجب أن نصل إلى سلام عادل".