مقتل شخص في حادث طعن بمدينة روتردام واعتقال المشتبه به

أعلنت الشرطة الهولندية أن شخصا قتل وأصيب اثنان في حادث طعن وقع الليلة الماضية في مدينة روتردام.وذكرت الشرطة أن المشتبه به هو أحد المصابين وأنها ألقت القبض عليه.وقال شهود لهيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية (إن.أو.إس) إن المشتبه به كان يردد "الله أكبر" أثناء الهجوم، لكن الشرطة لم تؤكد ذلك بعد وقالت إنها تواصل تحقيقاتها لمعرفة الدافع وراء الهجوم.ونُقل المصاب والمشتبه به إلى المستشفى لتلقي العلاج.ولم تكشف الشرطة عن هوية القتيل أو المصاب أو المشتبه به.