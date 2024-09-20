مسؤول روسي: أميركا يجب أن تأخذ تحذيرات موسكو بشأن أوكرانيا بجدية

نقلت وكالة ريا نوفوستي عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله إن الولايات المتحدة يجب أن تأخذ تحذيرات موسكو بجدية فيما يتعلق بمخاطر تصعيد الصراع في أوكرانيا.



وفي تعليقه حول إمكانية عقد اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال ريابكوف إنه لن يكون هناك أي اجتماع لأن الجانبين "ليس لديهما ما يتحدثان عنه".



وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن منح كييف الضوء الأخضر لضرب أهداف داخل روسيا سيغير طبيعة الصراع في أوكرانيا.



وأضافت في مؤتمر صحفي: "نود أن نذكر الصقور على جانبي الأطلسي. إنهم يلعبون بالنار وفقدوا أي إحساس بالواقع".