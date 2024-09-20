كتائب "حزب الله" العراقية: مقتل أحد مقاتلينا في هجوم صهيونيّ في دمشق

أعلنت كتائب "حزب الله" العراقية في بيان على تيليغرام مقتل أحد مقاتليها في ما وصفته بأنه "هجوم صهيونيّ" في العاصمة السورية دمشق.