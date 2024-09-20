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زيلينسكي: أوكرانيا تخطط لاستخدام قرض مقترح بقيمة مليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي لإنفاقه على الدفاع الجوي

أخبار دولية
2024-09-20 | 08:20
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زيلينسكي: أوكرانيا تخطط لاستخدام قرض مقترح بقيمة مليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي لإنفاقه على الدفاع الجوي
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زيلينسكي: أوكرانيا تخطط لاستخدام قرض مقترح بقيمة مليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي لإنفاقه على الدفاع الجوي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لكييف إن "خطة النصر" التي وضعتها أوكرانيا في حربها مع روسيا تعتمد على قرارات سريعة يجب أن يتخذها الحلفاء هذا العام.
 
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع فون دير لاين إن أوكرانيا تخطط لاستخدام قرض مقترح بقيمة مليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي لإنفاقه على الدفاع الجوي والطاقة وأسلحة محلية.
 
وأشار إلى أهمية دور الرئيس الأمريكي جو بايدن في إنجاح "خطة النصر" التي قال إنه سيناقشها معه عندما يلتقيان. ومن المقرر أن يزور زيلينسكي الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.
 
وقال زيلينسكي "معظم قرارات الخطة تعتمد على بايدن بصفة خاصة، بالإضافة إلى حلفاء آخرين لكن هناك نقاطا معينة تعتمد على تعاون ودعم الولايات المتحدة".
 

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