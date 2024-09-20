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وزارة الخارجية البريطانية: لامي ترأس اجتماعًا أمنيًا طارئًا في شأن لبنان وناقش الاستعدادات الجارية في ظل ارتفاع مخاطر حدوث تصعيد

ترأس وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد لامي اجتماعًا للجنة الطوارئ الحكومية في شأن لبنان.



وناقش أحدث تطورات الأوضاع هناك.



وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "ترأّس وزير الخارجية اجتماعًا للجنة الطوارئ الحكومية هذا الصباح في شأن أحدث الأوضاع في لبنان ولمناقشة الاستعدادات الجارية في ظل استمرار ارتفاع مخاطر التصعيد."