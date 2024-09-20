نتانياهو يؤجل زيارته للولايات المتحدة بسبب الوضع الأمني في شمال إسرائيل

سيرجئ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رحلته إلى نيويورك يوما واحدا بسبب الوضع الأمني في شمال إسرائيل، على ما قال مسؤول بمكتبه لوكالة فرانس برس.



وأوضح المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه أن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أرجأ زيارته للولايات المتحدة يوما واحدا في ضوء الوضع الأمني في شمال إسرائيل"، مضيفا أن نتانياهو سيغادر في 25 أيلول بدلا من 24 منه كما كان مقررا.

