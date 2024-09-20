صوفيا تنفي تورط شركة بلغارية في إنتاج أجهزة اتصال حزب الله

استبعدت بلغاريا أي تورط مباشر لشركة "نورتا غلوبل" ومقرها في صوفيا في إنتاج وتسليم أجهزة الاتصال (بايجر) التي كانت بحوزة عناصر من حزب الله وخلف تفجيرها الثلاثاء.



وأعلنت وكالة الأمن القومي في بيان أنه "بعد عمليات التحقق التي أجريت، ثبت بشكل غير قابل للجدل أنه لم يتم في بلغاريا استيراد أو تصدير أو تصنيع أي معدات اتصال مماثلة لتلك التي انفجرت في 17 أيلول".



وكانت الوكالة أعلنت في اليوم السابق أنها تجري تحقيقات بعد مقال نشر على موقع "تيليكس" المجري نقلا عن مصادر مجهولة، مفاده أن الشركة المسجلة في صوفيا من قبل مواطن نروجي، استوردت أجهزة "بايجر" ونظمت تسليمها لحزب الله.



وأضافت الوكالة أن بالإضافة إلى ذلك، "لم تقم الشركة ولا صاحبها بمعاملات تتعلق بشراء أو بيع بضائع" أو على صلة "بقانون تمويل الإرهاب".