واشنطن: مشهد جندي إسرائيلي يركل جثة بالضفة ويسقطها عن سطح مبنى مثير "للقلق الشديد"

أعلن البيت الأبيض أن مشهد جندي إسرائيلي يركل كما هو ظاهر جثة ويسقطها عن سطح مبنى في الضفة الغربية المحتلة مثير "للقلق الشديد"، مؤكدا أنه طلب تفسيرا من إسرائيل.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "شاهدنا ذلك الفيديو، ونعتبره مثيرا للقلق الشديد. إذا ثبتت صحته، فإنه يظهر بوضوح سلوكا بغيضا وفظيعا من جنود محترفين".