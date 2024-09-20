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استشهاد 13 فلسطينيا على الأقل في ضربة جوية إسرائيلية على رفح

أفادت مصادر طبية لرويترز والمكتب الإعلامي التابع لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم، بأن 13 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في قصف إسرائيلي أصاب منزلين في رفح بقطاع غزة.