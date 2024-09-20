غالانت: إسرائيل لن تتراجع عن موقفها ,سلسلة الإجراءات ستستمر في المرحلة الجديد

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل لن تتراجع عن موقفها بعد اغتيال قادة كبار بجماعة حزب الله في بيروت.



واشار غالانت في بيان على منصة إكس إلى أن " سلسلة الإجراءات ستستمر في المرحلة الجديدة حتى تحقيق هدفنا؛ العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".