الأمم المتحدة تعرب عن "قلقها الشديد" إثر الغارة على بيروت وتدعو إلى "وقف التصعيد"

أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها الشديد" إزاء الوضع في لبنان، داعية إلى "وقف التصعيد" والتزام "أقصى درجات ضبط النفس"، وذلك بعد غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إننا "قلقون بشدة بشأن التصعيد المكثف حول الخط الأزرق، بما في ذلك الضربة الدامية التي وقعت اليوم في بيروت".



ودعا "جميع الأطراف إلى وقف التصعيد على الفور"، مشددا على أنه "يجب على الجميع التزام أقصى درجات ضبط النفس".