أوستن لغالانت: لمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أعرب وزير الدفاع الاميركيّ لويد أوستن في حديث مع وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت عن قلقه في شأن التصعيد الحالي للتبادل بين إسرائيل وحزب الله.



وأعاد الوزير التأكيد بشدة على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للسكان بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود.



وحث على مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والذي يهدف إلى عودة الرهائن المحتجزين لدى حماس.



وأكد أوستن من جديد التزام الولايات المتحدة الثابت والدائم والقوي بأمن إسرائيل.