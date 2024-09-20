هاريس ستسعى لإجراء مناظرة ثانية مع منافسها ترامب

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كاملا هاريس أنها ستسعى لإجراء مناظرة ثانية مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب.



وقالت هاريس، أمام نحى 600 شخص في مركز كوب إنيرجي للفنون المسرحية في أتلانتا بولاية جورجيا، إننا "أسعى لأن تكون هناك مناظرة أخرى. سنرى".