"آيكوم" اليابانية: الأجهزة اللاسلكية ليست من منتجاتنا

أعلنت شركة آيكوم اليابانية إنه من غير المرجح بشكل كبير أن تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من منتجات الشركة.



وكانت ملصقات مكتوب عليها "آيكوم" و "صنع في اليابان" قد ظهرت في صور لأجهزة الوكي- توكي التي يستخدمها "حزب الله" والتي انفجرت يوم الأربعاء.



وقالت آيكوم في بيان: "في ضوء المعلومات المتعددة التي تم الكشف عنها، فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية في أن تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من إنتاجنا".