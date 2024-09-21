النائبة الأميركية رشيدة طليب تندد برسم كاريكاتوري يظهرها إلى جانب جهاز بايجر

نددت عضوة مجلس النواب الأميركي رشيدة طليب الجمعة برسم كاريكاتوري نُشر في مجلة محافظة يظهرها إلى جانب جهاز نداء "بايجر" منفجر.



ويشير الرسم الذي نُشر الخميس في مجلة "ناشونال ريفيو" إلى موجة تفجيرات هذا الأسبوع طالت أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله وأسفرت عن مقتل 37 شخصا على الأقل وإصابة نحو ثلاثة آلاف.



وكتبت رشيدة طليب، ممثلة الحزب الديموقراطي في الكونغرس عن ولاية ميشيغان وذات الأصول الفلسطينية، على منصة اكس "مجتمعنا يعاني من الكثير من الألم الآن".



أضافت "هذه العنصرية ستحرض على المزيد من الكراهية والعنف ضد المجتمعات العربية والإسلامية، وتجعل الجميع أقل أمانا. إنه لأمر شائن أن تستمر وسائل الإعلام في جعل هذه العنصرية أمرا عاديا".