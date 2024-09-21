غانا توافق على 13 مرشحا للانتخابات الرئاسية

وافقت الهيئة الانتخابية في غانا الجمعة على 13 مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول والتي من المتوقع أن تركز بشكل كبير على الاقتصاد.



وستجرى الانتخابات في 7 كانون الأول في ظل التعافي الاقتصادي الذي تشهده غانا إثر الأزمة المالية الشديدة التي عصفت بها عام 2022 وأجبرت الحكومة على التخلف عن سداد ديونها الخارجية.



وساعدت حزمة إغاثة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي غانا، المنتج الرئيسي للنفط والذهب والكاكاو، على استعادة الاستقرار الاقتصادي تدريجيا.



ويتوقع أن تكون الانتخابات متقاربة بين بين المرشحين الأوفر حظا، نائب الرئيس محمدو باوميا من الحزب الوطني الجديد الحاكم ومنافسه زعيم المعارضة جون ماهاما من المؤتمر الوطني الديموقراطي.

