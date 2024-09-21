منظمة لإنقاذ اللاجئين تطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي

طلبت منظمة "ميديترانيا" الإيطالية من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بتهمة انتهاك اتفاقات جنيف الخاصة بوضع اللاجئين عبر إعادة مهاجرين إلى ليبيا، وفق ما أفادت المنظمة غير الحكومية وكالة فرانس برس.



ونشر بيانتيدوسي الذي ينتمي إلى حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، منشورا الخميس على منصة إكس تثبت، وفق المنظمة، أنه ينتهك القانون الدولي.



وجاء في المنشور "اعتُرض 16220 مهاجرا كانوا متجهين نحو السواحل الأوروبية في البحر وأعيدوا بأمان إلى ليبيا منذ كانون الثاني".



وأضاف أن هذا العدد "يشهد على فعالية تعاون إيطاليا مع البلدان الأصلية للمهاجرين والبلدان التي ينطلقون منها، في مكافحة الاتجار بالبشر والوفيات في البحر".



من جهتها، أكدت "ميديتيرانيا" في بيان أن ليبيا ليست بلدا آمنا "بشهادة أبرز المنظمات الدولية والأمم المتحدة"، معتبرة أن إعادة الأشخاص إلى هناك رغما عنهم يمثل بالتالي "جريمة خطرة جدا".